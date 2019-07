Moldova: ministro Esteri, da Bucarest ruolo cruciale per transizione politica (3)

- In termini di relazioni economiche, il ministro moldavo ha affermato che il 68 per cento delle esportazioni moldave è diretto verso l'Unione europea e la Romania è il principale partner commerciale della Moldova. "Con una statistica di questo tipo, con tali dipendenze commerciali, qualsiasi partito politico, qualsiasi governo, qualsiasi attore politico responsabile di Chisinau non può ostacolare la cooperazione con l'Unione europea. E in questo senso, la mia posizione di ministro degli Affari esteri non è così difficile. Ho il sostegno politico di tutti, di una chiara e ferma maggioranza del Parlamento europeo, per continuare questo ancoraggio della Moldova nello spazio europeo. Perché? Perché questa è la geografia, questa è la storia della Moldova e la Moldova può solo esistere come parte integrante dello spazio europeo, politico ed economico", ha concluso Popescu. (Moc)