Polonia: Diritto e giustizia (PiS) annuncia capilista per elezioni parlamentari

- Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione delle liste elettorali del partito di governo polacco Diritto e giustizia (PiS), in vista delle parlamentari autunnali. Nella circoscrizione di Varsavia il primo in lista sarà lo stesso leader di PiS, Jaroslaw Kaczyński, mentre a Cracovia sarà Malgorzata Wasserman. Il premier Mateusz Morawiecki sarà invece capolista a Katowice. Come sottolineano i giornalisti di "Polskieradio24.pl", radio nazionale polacca, in lista ci sono anche dei nomi di personalità giovani che sono entrate da poco in politica. "Questo è la dimostrazione del ricambio generazionale in corso all'interno di PiS", ha dichiarato il giornalista Jakub Maciejewski che poi ha ricordato come l'obiettivo politico di Diritto e giustizia sia "conquistare" l'ovest della Polonia, dove fino ad oggi la maggior parte dei voti sono andati all'opposizione. (Vap)