Sgombero Primavalle: Trombetti (Pd), silenzio assordante del sindaco Raggi

- "Ho appena raggiunto, insieme a una delegazione del Pd, via cardinal Capranica e la situazione che mi si è presentata sotto gli occhi è disarmante. Tutto è pronto per procedere a sgomberare con la forza gli occupanti e senza offrire loro alternative secondo il modello imposto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. E' inaccettabile che si possa pensare che la soluzione sia l'inserimento degli occupanti in casa famiglia con il contestuale smembramento del nucleo familiare". E' quanto dichiara in una nota Yuri Trombetti, responsabile casa del Pd Roma. "Salvini continua a fare campagna elettorale sfruttando il disagio sociale delle persone che va affrontato non certo usando caschi e manganelli ma seguendo il modello di azione usato per liberare lo stabile di via Carlo Felice che ha dato risposta alla necessità di ripristinare una situazione di legalità tutelando però contemporaneamente la dignità e i diritti degli occupanti. In questa situazione surreale si inserisce bene il silenzio assordante della sindaca Raggi che, forse, aspetta di ricevere ordini dal quartier generale del M5s che probabilmente ancora una volta si piegherà al volere dell'intoccabile alleato di governo", ha concluso Trombetti. (Com)