Centrodestra: Lupi (Nci), Forza Italia si apra a tutti soggetti centristi

- Forza Italia si apra agli altri partiti centristi e alla società civile. È l'appello che il coordinatore nazionale di 'Noi con l'Italia' Maurizio Lupi, insieme agli esponenti lombardi del partito, Alessandro Colucci, Raffaele Cattaneo, Luca Del Gobbo e Mauro Parolini, ha lanciato nel corso di una conferenza stampa tenuta a Milano. "Rivolgo un appello al tavolo delle regole di Forza Italia", ha spiegato Lupi, affinché quello che sta per essere approvato "non sia un regolamento di conti all'interno del partito, bisogna aprirsi per costruite un soggetto più ampio che non divida ma unisca, noi siamo pronti". "A noi - ha proseguito Lupi - sta a cuore il futuro dell'area di centro per dare un futuro serio all'Italia, senza una proposta politica di ideali e valori sparisce il centro e restano una destra e una sinistra, dando spazio ai sovranisti e ai populisti". "La responsabilità è grande - ha sottolineato il coordinatore nazionale di NcI - e la prima responsabilità la ha Forza Italia che è il partito più grande e più stabile di quest'area. Questo è il momento dell'unità, chiediamo al tavolo delle regole che Forza Italia si apra ai partiti e alla società civile. Se tutto si riducesse ai soli iscritti di Forza Italia, per noi il progetto non avrebbe futuro politico e si perderebbe una grande opportunità. Berlusconi faccia un passo avanti, noi ci siamo, non ci sciogliamo e ci aspettiamo un segnale di apertura non solo nei nostri confronti". (Rem)