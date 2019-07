Legge Bilancio: Salvini, per Lega serve forte taglio tasse per famiglie e lavoratori

- "Abbiamo esposto i progetti di governo della Lega per la prossima manovra economica: forte taglio delle tasse per famiglie e lavori dipendenti e prosecuzione della riduzione degli oneri burocratici fiscali per le imprese. Questo vuole dire Imu sui capannoni, riduzione dell'Ires, revisione dell'Imu. Vogliamo intervenire per dare stabilità, quindi sulla cedolare secca sui negozi e immobili commerciali". Lo ha affermato il vicepremier, Matteo Salvini, rilasciando alcune dichiarazioni in una pausa dai lavori del vertice sulla manovra con le parti sociali. "Da più parti - ha aggiunto - ci viene chiesta una riforma della giustizia civile e tributaria. Ne parleremo con il ministro Bonafede perché serve una riforma".(Rer)