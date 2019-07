Trasporti: Gelmini (FI), aumento biglietto Atm scelta sbagliata, necessaria per casse comunali

- La consigliera comunale di Milano e capogruppo alla Camera di Forza Italia, Mariastella Gelmini, su Facebook commenta la riforma tariffaria del trasporto pubblico milanese in vigore da oggi. "Da oggi su tutti i mezzi pubblici di Milano biglietto ATM a 2 euro. L’ennesimo aumento voluto dall’amministrazione Sala e che abbiamo cercato di contrastare in ogni modo, dentro e fuori dall’Aula consiliare. Nessuno mette in dubbio la vivibilità di Milano, ma il futuro della città appartiene anche a chi è più svantaggiato. Le tariffe sono aumentate ma i servizi rimangono gli stessi, così come restano l’emergenza sicurezza sui mezzi e il problema delle frenate improvvise della metropolitana. E non si fa abbastanza per contrastare chi viaggia senza pagare il biglietto. Una scelta sbagliata e ingiusta per i milanesi, ma evidentemente necessaria per la sinistra al governo della città che punta a riempire le casse comunali penalizzando lavoratori, studenti e anziani. Questione di priorità…”, scrive Gelmini. (com)