Lega: fondi russi, per Savoini invito a comparire davanti ai pm oggi pomeriggio

- È stato notificato a Gianluca Savoini, presidente dell'associazione culturale Lombardia-Russia, un invito a comparire per oggi pomeriggio in Procura davanti ai pm titolare dell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega. È quanto si apprende in ambienti giudiziari. Savoini, indagato per corruzione internazionale, ha nominato un difensore di fiducia dopo che inizialmente gliene era stato assegnato uno d'ufficio. (Rem)