Sgombero Primavalle: Smeriglio (Pd), quartiere in stato d’assedio offende coscienza civile Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi a Roma, a Primavalle, stiamo assistendo a scene che, più che uno sgombero, evocano un vero e proprio stato d’assedio. Un’immagine che fa male alla Capitale ed alla sua coscienza civile. Lanciamo un appello alla calma ed alla ragionevolezza: non servono i blindati contro decine di bambini, questo lo lasciamo ai dittatori delle repubbliche delle banane, ma un serio lavoro per cercare una soluzione che permetta a tante persone di vivere con dignità". Lo afferma in una nota Massimiliano Smeriglio, europarlamentare eletto nel Pd. "Salvini intervenga e spenga sul nascere questo clima da guerra civile. Nonostante il gran numero, a Roma da anni c’è una vera e propria emergenza abitativa. Servono interventi strutturali, non episodiche manifestazioni di forza". ha concluso Smeriglio. (Com)