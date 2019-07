Russia-Bolivia: ambasciatore boliviano a Mosca, attendiamo con impazienza visita di Putin

- La Bolivia attende con impazienza la visita del presidente russo Vladimir Putin dopo aver accettato un invito ufficiale del suo omologo boliviano, Evo Morales. Lo ha detto l’ambasciatore boliviano in Russia, Hugo Villarroel Senzano, in una conferenza stampa, ripreso dai media russi. "Speriamo davvero di dare il benvenuto al presidente Putin in Bolivia: il presidente russo ha accettato l'invito ufficiale del presidente boliviano", ha affermato Senzano. Morales ha fatto visita in Russia la scorsa settimana e ha ricambiato l’invito del capo dello Stato russo. Il presidente boliviano ha auspicato in quell’occasione che Putin possa partecipare all'inaugurazione del Centro per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia nucleare, costruito dalla azienda statale per l'energia atomica della Federazione Russa (Rosatom), che si terrà nel 2020. (segue) (Rum)