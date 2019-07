Russia-Bolivia: ambasciatore boliviano a Mosca, attendiamo con impazienza visita di Putin (2)

- Putin ha sottolineato, durante l'incontro dello scorso 11 luglio a Mosca con l'omologo boliviano Evo Morales, che le relazioni tra Russia e Bolivia si sono sviluppate con successo negli ultimi anni e ci sono buone prospettive per quanto riguarda la cooperazione economica. "I nostri rapporti diplomatici bilaterali sono in corso da oltre 120 anni; negli ultimi anni si sono sviluppati con molto successo", ha dichiarato il presidente russo, osservando che, nonostante il volume degli scambi tra i due paesi sia modesto, nel primo trimestre di quest'anno è aumentato di due volte e mezzo. "La cosa più importante è che abbiamo buone prospettive: le nostre grandi aziende investono risorse significative", ha aggiunto il capo di Stato di Mosca, citando il caso della società Gazprom e dei suoi investimenti nell'industria petrolifera e del gas della Bolivia, così come di Rosatom. "In Bolivia, la nostra attrezzatura è richiesta, compresa la tecnologia automobilistica", ha dichiarato Putin, esprimendo la speranza che la visita di Morales contribuisca all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra i due paesi. (Rum)