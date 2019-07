Municipio Roma X: al via "Le belle sere", alla scoperta dell'India con musiche, teatro e letture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un viaggio virtuale in India. Una immersione a 360 gradi nella cultura di un Paese per certi versi sconosciuto: la rassegna "Le belle sere", a cura di Associazione teatrale The Way to the Indies-Argilla Teatri (tra i vincitori del bando municipale "OstiadAmare"), debutta al Chiostro di Palazzo del Governatorato giovedì 18 luglio alle 19.30, con una prima tranche dal 18 al 20 luglio e con una serie di letture di brani legati al mare, alle sue leggende, ai suoi abitanti, al sentire collettivo che lega ogni essere umano alla sua immensità e alle sue proprietà magiche e simboliche. Lo comunica il municipio Roma X in una nota. A seguire, alle 21, una lettura teatralizzata con musica dal vivo, dal titolo "L'altra Frida", dedicata alla pittrice Frida Kahlo e tratta dal "Diario perduto" dell'artista messicana. Brunella Petrini e Stefania Placidi interpretano la vita della Kahlo con racconti e brani musicali di Chavela Vargas. Un racconto tra amore e dolore così, come l'esistenza di Frida. Venerdì 19 luglio, dalle 19.30 alle 20.15 "Viaggio in India", brani tratti da favole, narrazioni, tradizioni sul Paese. A seguire, alle 21, concerto di musica folkloristica dall'India e poesie di Rabindranath Tagore con il Kalipada Adnhikary Group e con le letture di Ivan Cozzi. Rabindranath Tagore, è stato un poeta della nuova India moderna, musicista e filosofo, vincitore del Premio Nobel nel 1913. Sabato 20 luglio dalle 19 alle 20.30, Ragazzi al Chiostro con Le piante dei bambini. Laboratorio sulle piante a cura di Silvia Pietrovanni e la marionetta strega Camomilla che porterà i bambini alla scoperta del mondo delle piante officinali ( dai 4 anni in su). A seguire, alle 21, "Muri e mari", concerto poetico di e con Marco Cinque, poesie, musiche e letture. (Com)