Imprese: presentato a Milano Rapporto 2018 Osservatorio fondazione CRUI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi a Milano, presso la sede di Assolombarda, il workshop di presentazione del Rapporto 2018 dell’Osservatorio Università-Imprese della Fondazione CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane), che si pone l’obiettivo di promuovere la collaborazione tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale e di favorire i meccanismi per la cooperazione fra il mondo del lavoro, la ricerca e i giovani. Il quarto rapporto annuale ha rilevato risultati positivi in ogni settore scientifico e in ogni regione del Paese: dalla fotografia emerge infatti un generale contesto positivo testimoniato da importanti iniziative e risultati, ottenuto grazie allo sforzo fatto negli anni per creare una sinergia efficace nei rapporti tra università, studenti, imprese, mondo del lavoro con ricadute positive sull’intero tessuto produttivo e sociale. “Per dare piena e più ampia concretezza agli sforzi in atto - sottolinea la nota - occorre una maggior istituzionalizzazione e un rafforzamento del rapporto Università-Impresa, ma anche la collaborazione e la consapevolezza del Governo e della politica. È necessario inoltre che il sistema di valutazione delle strutture accademiche e dei ricercatori e i meccanismi di finanziamento alle università riconoscano in maniera più esplicita il loro impegno nel rapporto con il tessuto produttivo e sociale”. (segue) (com)