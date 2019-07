Imprese: presentato a Milano Rapporto 2018 Osservatorio fondazione CRUI (2)

- “I rilievi positivi evidenziati dal Rapporto 2018 confermano una convinzione su cui si impernia il lavoro della Fondazione CRUI, fin dalla sua nascita. Monitorare i fenomeni, mettere in collegamento le best practice, diffonderle e trasformarle in procedure consolidate: tutto questo, in sostanza l’esercizio pieno e sano dell’autonomia universitaria, rappresenta il metodo attraverso il quale l’università si mette a disposizione del Paese. In questo senso l’Osservatorio ha rappresentato uno strumento eccellente per promuovere il miglioramento delle relazioni fra atenei e aziende”, osserva in una nota il presidente della fondazione CRUI, Alberto De Toni. “L’Osservatorio - aggiunge il vicepresidente di Confindustria per il capitale umano, Giovanni Brugnoli - è uno strumento fondamentale per capire lo stato delle relazioni tra il mondo dell’università e il mondo dell’industria che ormai da anni sono impegnate a creare, non senza difficoltà, partnership sempre più strutturate. È un dialogo che viene dal basso, da tanti territori del Nord come del Sud. Promuovere questo dialogo significa promuovere l’occupabilità del nostro sistema universitario: in oltre il 30 per cento dei casi tante imprese non trovano i laureati giusti (specie i laureati STEM) e tanti laureati non trovano lavoro, anche perché spesso tanti studenti conoscono l’impresa solo alla fine del loro percorso. Dobbiamo offrire loro strumenti adeguati e il Rapporto ci aiuta a capire come”. (segue) (com)