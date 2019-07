Imprese: presentato a Milano Rapporto 2018 Osservatorio fondazione CRUI (3)

- Nella nostra esperienza - spiega il vicepresidente di Assolombarda con delega Università, Innovazione e Capitale umano, Pietro Guindani - il partenariato didattico è un investimento strategico per università e imprese perché attiva una circolarità di saperi che fa bene a tutti gli attori in gioco. Il nostro territorio è già sede di consolidate collaborazioni tra università e imprese ma occorre continuamente alimentare questo scambio di conoscenze e di esperienze, per tenere il passo con l’evoluzione delle competenze richieste dal mercato del lavoro e per portare alle imprese un contributo di innovazione. In questa logica, siamo sempre più impegnati per far dialogare la dimensione accademica con quella produttiva”. “Le rilevazioni dell’Osservatorio - conclude il coordinatore dell'Osservatorio Università e Imprese, Angelo Riccaboni - mostrano che casi di fruttuose collaborazioni tra imprese e università sono rilevabili in tutto il Paese. Per rafforzare tale collaborazione, l’Osservatorio fornisce visibilità alle buone pratiche e propone strumenti digitali, di networking e strumenti di lavoro che aiutano a valorizzare e rendere più semplici da attuare tali collaborazioni”. (com)