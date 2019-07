Editoria: "Euronews" annuncia nuova sede serba in occasione visita di Macron a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il canale televisivo "Euronews" fondato a Lione (Francia) ha annunciato, in occasione della visita del presidente francese Emmanuel Macron a Belgrado, l'avvio di un progetto di partenariato con il gruppo serbo HD-Vin per l'apertura di un canale informativo denominato "Euronews Srbija". Secondo quanto riporta la stampa nazionale, che rilancia un comunicato del canale televisivo, "Euronews" intende in questo modo promuovere l'esistenza di mezzi d'informazione affidabili e indipendenti in Serbia e potenzialmente anche negli altri territori dove si utilizza la lingua serba. Inizia oggi la visita ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron a Belgrado. L'arrivo è previsto nel pomeriggio all'aeroporto Nikola Tesla, dove ad attenderlo sarà l'omologo serbo Aleksandar Vucic. (Seb)