Polonia: governo annuncia sostegno a aziende farmaceutiche

- Il ministro dell'Imprenditoria e della Tecnologia polacco Jadwiga Emilewicz ha preparato un emendamento alla legge che permette di evitare improvvise carenze di determinati farmaci nel mercato del paese. Il ministero vuole creare il Rozwojowy Tryb Refundacyjny (Rtr), ovvero un ente statale che dovrebbe sostenere le aziende che investono in Polonia nel settore farmaceutico e in particolare quelle che puntano su innovazione e ricerca. Grazie al Rtr la Polonia potrebbe essere meno dipendente dalle importazioni di farmaci dalla Cina. "La nuova legge è molto attesa dal settore farmaceutico" ha detto il presidente degli imprenditori e datori di lavoro del settore farmaceutico polacco, Krzysztof Kopec. "Oltre a garantire più sicurezza farmaceutica nel paese Rtr svolgerà uno stimolo positivo per lo sviluppo dell'economia" ha aggiunto Kopec. Il governo ha dedicato 400 milioni di zloty (circa 100 milioni di euro) per questo progetto. Soluzioni simili le hanno adottate anche altri paesi dell'Europa occidentale come la Spagna. Oggi il ministero presenterà un rapporto nel quale mostrerà quali misure hanno adottato nel settore farmaceutico altri paesi occidentali. (Vap)