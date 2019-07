India: Karnataka, il 18 luglio voto di fiducia nell’assemblea legislativa statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo dello Stato indiano del Karnataka, H. D. Kumaraswamy, affronterà il voto di fiducia dell’assemblea legislativa statale giovedì 18 luglio. Lo ha deciso il comitato consultivo dell’aula. Kumaraswamy, alla guida di un esecutivo di coalizione tra il suo partito, il Janata Dal Secular (Jds), e il Congresso nazionale indiano (Inc), ha proposto la scorsa settimana di sottoporsi alla votazione in seguito all’invio alla presidenza dell’assemblea di 16 lettere di dimissioni di deputati statali della maggioranza, ora a rischio. La crisi politica del Karnataka è arrivata fino alla Corte suprema, alla quale dieci dei legislatori dimissionari si sono rivolti accusando il presidente dell’aula, Ramesh Kumar, di ritardare l’iter per cercare di far sopravvivere il governo. La massima autorità giudiziaria dell’India ha bloccato fino a domani, 16 luglio, ogni decisione in merito alle lettere di dimissioni o alla decadenza dei deputati. (segue) (Inn)