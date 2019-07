India: Karnataka, il 18 luglio voto di fiducia nell’assemblea legislativa statale (2)

- In India, infatti, esistono norme anti-defezione, valide sia per il parlamento federale che per le assemblee statali, volte a impedire che un legislatore venga meno alla lealtà verso il proprio partito a causa di ricompense o altri vantaggi, consentendo al partito di origine di chiederne la decadenza. Kumar ha fatto presente alla Corte di essere costituzionalmente vincolato a decidere in merito alle richieste di decadenza ricevute dai partiti di appartenenza dei deputati dissidenti prima di valutare le dimissioni. Kumar, inoltre, ha spiegato di volersi accertare della volontarietà e autenticità delle loro intenzioni, messe in dubbio dal leader statale del Congresso, Siddaramaiah, secondo il quale le lettere di dimissioni “non sono state volontarie e spontanee”, ma frutto di collusione col Partito del popolo indiano (Bjp). La Corte suprema, quindi, ha aggiornato il caso, riconoscendo che chiama in causa questioni più ampie, legate a varie disposizioni costituzionali. (segue) (Inn)