Kosovo: comandate base Usa Bondsteel, situazione sicurezza stabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Kfor garantisce la sicurezza in modo che il livello politico possa continuare il dialogo finalizzato a trovare una soluzione", ha dichiarato il comandante statunitense. Macaraeg ha anche parlato del lavoro in coordinamento con le Forze armate serbe, con le quali, "da quando ho assunto il comando a metà novembre, abbiamo condotto circa 200 pattugliamenti". Secondo il generale, la missione della Nato garantisce la sicurezza di tutti i cittadini del Kosovo, inclusi i serbi. Nonostante la scelta di Pristina di imporre dazi alle importazioni provenienti dalla Serbia, ha chiarito infine, gli Usa non hanno alcuna intenzione di lasciare Bondsteel. (Kop)