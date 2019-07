Serbia-Kosovo: sottosegretario Interno serbo con ambasciatore di Minsk su candidatura Pristina a Interpol

- Il sottosegretario presso il ministero dell'Interno della Serbia, Biljana Popovic Ivkovic, ha avuto oggi un colloquio con l'ambasciatore bielorusso a Belgrado, Valerij Briljev: secondo una nota governativa al centro della riunione è stata la nuova candidatura del Kosovo all'Interpol. Il sottosegretario ha ricordato che solo i paesi membri delle Nazioni Unite e gli osservatori presso l'Onu possono far parte dell'Interpol. L'ambasciatore Briljev ha osservato che il rispetto del diritto internazionale deve essere una priorità anche in occasione della prossima votazione presso l'assemblea generale Interpol. La Bielorussia, ha aggiunto, non modifica la propria posizione riguardo alla richiesta di Pristina. Nelle scorse settimane il ministro dell'Interno della Serbia, Nebojsa Stefanovic, si è espresso contro la nuova candidatura presentata da Pristina per un ingresso nell'Interpol. (segue) (Kop)