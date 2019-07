Serbia-Bulgaria: ministro serbo Dacic, messa parola fine a disaccordi con Borisov (2)

- Il ministro ha spiegato che successivamente il capo della diplomazia bulgara, Ekaterina Zaharieva, ha precisato che Borisov si è espresso diversamente, ovvero che il nuovo capo della diplomazia europea dovrà tenere conto anche della posizione degli altri paesi e non solo della Spagna da cui proviene riguardo alla questione del Kosovo. "Ho detto che non vogliamo rovinare i rapporti con la Bulgaria, ma che se qualcuno è nostro amico allora deve tenere in considerazione, deve capire quanto il Kosovo sia importante per la Serbia. Borisov non ha parlato di punteggi per Wimbledon o della qualità del formaggio in Serbia nel processo negoziale con l'Ue, bensì dell'integrità territoriale della Serbia", ha concluso Dacic. (segue) (Seb)