Kosovo: capo uscente Eulex, missione europea ha ancora ruolo importane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha avuto in settimana un colloquio con il capo uscente della missione Eulex, Alexandra Papadopoulos, in vista della fine del suo mandato. Thaci ha affermato, secondo quanto riporta l'emittente "Rtk", che la cooperazione tra le autorità di Pristina e la missione Ue per l'assistenza giudiziaria è stata eccellente. "Questo dimostra che il viaggio del Kosovo sarà coordinato con le autorità dell'Ue, con la nostra chiara visione di avere la liberalizzazione dei visti il prima possibile insieme ad una chiara prospettiva europea", ha dichiarato Thaci. (Kop)