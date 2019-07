Tennistavolo: mercoledì al Coni la presentazione del "Roma ping pong fest"

- È prevista per le 15 di mercoledì in sala Giunta Coni, in lardo Lauro de Bosis, a Roma, la conferenza stampa di presentazione del “Roma ping pong fest” che si terrà il 6 ottobre, prima vetrina europea dell’evento di lancio del Ttx. Il Ttx rappresenta un nuovo format di gioco ideato dall'International table tennis federation, l’Ittf, per rendere il ping pong ancora più divertente e inclusivo, per costruire una connessione più forte tra lo sport e la community di persone che lo gioca, attraverso una piattaforma di coinvolgimento più dinamica e immediata. Interverranno alla conferenza stampa Giovanni Malagò, presidente del Coni; Renato Di Napoli, presidente della Fitet, e Gordon Kaye, managing director of Product innovation dell'Ittt. (Ren)