Sea Watch 3: capitano Rackete torna a difendere violazione blocco Lampedusa

- Il capitano Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3 operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, è tornata a difendere la sua decisione di violare il blocco posto intorno a Lampedusa in attuazione del decreto sicurezza bis, al fine di far sbarcare i migranti a bordo dell'unità nel porto dell'isola. In un'intervista rilasciata ieri, 14 luglio, al quotidiano tedesco “Bild”, Rackete ha affermato: “Abbiamo agito correttamente, ne sono convinta. Il diritto del mare impone di salvare le persone in difficoltà. È come un incidente d'auto, ovviamente devi aiutare”. Il capitano della Sea Watch 3 ha quindi osservato come il diritto del mare richieda anche di portare le persone soccorse “al porto sicuro più vicino”. Per Rackete, “questa è Lampedusa! Non ci sono porti sicuri né in Libia né in Tunisia”. (Geb)