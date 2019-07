Energia: ambasciatore romeno a Chisinau, iniziata costruzione gasdotto Ungheni-Chisinau

- Sono iniziati i lavori per la costruzione del dell'interconnettore del gas tra Ungheni e Chisinau su tutte e sette le sezioni. Lo ha annunciato l'ambasciatore della Romania in Moldova, Daniel Ionita, ripreso dall'agenzia di stampa romena "Ipn Moldova". "Sono iniziati i lavori per la costruzione del gasdotto Ungheni-Chisinau su tutte e sette le sezioni. In questo momento, ci sono lavori di dispersione e livellamento del primo strato di pietra, opere terrazzate sotto fondamenta e muri di sostegno. I contratti per l'acquisizione di opere per la realizzazione del gasdotto Ungheni-Chisinau per i sette lotti dell'investimento sono stati firmati da Transgaz (operatore nazionale del trasporto del gas in Romania) nell'aprile di quest'anno”, ha affermato il diplomatico. Il progetto Ungheni-Chisinau prevede la costruzione di un gasdotto di 120 km di lunghezza, tre stazioni di consegna di gas naturale, due a Chisinau e una a Ungheni, e il centro di smistamento e guida a Ghidighici. La rete di trasporto del gas naturale sulla rotta Ungheni-Chisinau è la seconda fase del progetto di interconnessione Iasi-Ungheni-Chisinau. (segue) (Rob)