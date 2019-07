Energia: ambasciatore romeno a Chisinau, iniziata costruzione gasdotto Ungheni-Chisinau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica romena Transgaz (operatore nazionale del trasporto del gas in Romania, di proprietà dello Stato romeno), ha firmato i contratti per l'acquisizione di opere relative alla realizzazione del gasdotto Ungheni-Chisinau per i sette lotti dell'investimento, mentre l'ordine per l'avvio dei lavori sarà emesso il 2 maggio. Transgaz sta effettuando questo investimento tramite Vestmoldtransgaz, l'operatore di gas naturale della Moldova, che è stata privatizzata nel 2018 da Eurotransgaz, società moldava controllata da Transgaz. La realizzazione del progetto Ungheni-Chisinau, dichiarato d'interesse nazionale in Moldova, prevede la costruzione di un gasdotto con una lunghezza di 120 chilometri, tre stazioni di consegna del gas naturale (due a Chisinau e una ad Ungheni) e la dotazione del centro di spedizione di Ghidighici (area vicino a Chisinau) (Rob)