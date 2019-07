Immigrazione: ministro Esteri tedesco propone alleanza tra paesi pronti alla ripartizione

- Per far fronte alla questione migratoria, “vi è bisogno di un'alleanza” tra i paesi “pronti per un meccanismo vincolante” di ripartizione dei profughi per porre fine “al mercanteggiare sulle vite umane”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, secondo cui la Germania può svolgere un ruolo da apripista in tale iniziativa. Come riferito dal quotidiano tedesco “Saarbruecker Zeitung”, per Maas la Germania è “pronta a garantire di accogliere sempre una quota fissa dei migranti” soccorsi nel Mediterraneo. Il ministro degli Esteri tedesco ha quindi osservato come gli Stati membri dell'Ue che intendono accogliere i migranti “devono assumere la guida” per giungere a un meccanismo di ripartizione vincolate, al quale gli altri paesi dell'Unione europea “sono invitati a partecipare”. Secondo Maas, “il peregrinare in cerca di un porto sicuro” delle navi delle organizzazioni non governative che salvano i migranti nel Mediterraneo “deve essere una questione del passato”. Il ministro degli Esteri tedesco ha, pertanto, auspicato che gli Stati membri dell'Ue assumano “in questa settimana” una decisione su un meccanismo vincolante di ripartizione dei profughi. (Geb)