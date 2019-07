Polonia: ultimatum di Czarzasty (sld) per coalizione opposizione

- Il leader dell'Alleanza della sinistra democratica (Sld), Wlodzimierz Czarzasty, ha lanciato un ultimatum al resto dell'opposizione polacca, auspicando la pronta creazione di una coalizione politica in vista delle elezioni parlamentari in autunno. In una intervista rilasciata stamattina all'emittente televisiva "Polsat News", Czasarty ha detto che l'unico modo di battere Diritto e giustizia (PiS) nelle prossime elezioni parlamentari è creare una larga coalizione e non andare alle urne divisi. Le ultime europee hanno confermato questo trend: per questo motivo, Czarzasty crede nella saggezza dei vertici del partito Piattaforma civica (Po) nella costruzione di un'ampia coalizione, "ma se non passano rapidamente dalle parole alla concreta realizzazione vuol dire che non vogliono vincere e saranno loro i primi responsabili della sconfitta". "Questa settimana sarà decisiva: se non viene fatta una coalizione larga anti-PiS, noi cominceremo a lavorare per la creazione di un blocco di sinistra" ha detto il leader dell'Sld. (segue) (Vap)