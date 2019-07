Polonia: ultimatum di Czarzasty (sld) per coalizione opposizione (3)

- Il leader di Piattaforma civica Grzegorz Schetyna ha aperto nelle scorse settimane alla prospettiva di una grande coalizione delle forze di opposizione in vista delle politiche autunnali, con l'ambizione di spodestare il partito Diritto e giustizia (PiS) dopo quattro anni di governo. Schetyna ha sostenuto caldamente questa ipotesi durante un'intervista a "Radio Zet", nella quale gli è stato chiesto di come Po si sta preparando alla campagna per le politiche e quali sono le probabilità che l'opposizione vi si presenti unita. "I negoziati sono in corso", ha riferito, aggiungendo che "ogni campagna elettorale è uno scenario nel corso del quale si possono formare coalizioni. Abbiamo già maturato esperienza con le amministrative e con le europee. La formula attuale include Po, Nowoczesna e Inicjatywa Polska". Sulla possibilità che vi aderisca il Partito popolare polacco (Psl), Schetyna dice che entro la fine del mese ci sarà un incontro con il suo leader "per parlare di un futuro in comune", ma non vuole parlare alla stampa di partner di coalizione ancora solamente eventuali. (segue) (Vap)