Polonia: ultimatum di Czarzasty (sld) per coalizione opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Psl, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, non è dello stesso avviso di Schetyna sull'opportunità di fare un'unica coalizione di opposizione che, a suo dire, equivarrebbe a consegnare "al 100 per cento la vittoria a Diritto e giustizia". Kosiniak-Kamysz ritiene preferibile che l'opposizione si divida in almeno due liste, uno di orientamento centrista e l'altra di sinistra. "Un'unica lista costringerebbe gli elettori di centro a fare una cosa per loro eccezionale, ossia votare per PiS", ha detto il leader del Psl all'emittente radiofonica "Jedynka". "Anche se non dovessimo conquistare il primo posto alle elezioni, potremmo avere un consenso tale da impedire a PiS di governare, persino in caso di vittoria", aggiunge Kosiniak-Kamysz, ricordando che è stato così nella regione della Piccola Polonia per tanti anni, durante i quali il Psl e Po hanno governato assieme in consiglio regionale, nonostante PiS fosse arrivato a vincere le amministrative talvolta anche con il 10 per cento di scarto. (segue) (Vap)