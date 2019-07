Germania-Ue: Bullmann (SpD), “nessuna crisi” se nomina von der Leyen non viene approvata

- Qualora la nomina del ministro della Difesa tedesco, Ursula von der Leyen, a presidente della Commissione europea non venisse approvata dal Parlamento europeo nella seduta di domani, 16 luglio, “non vi sarebbe alcuna crisi”. È quanto affermato da Udo Bullmann, eurodeputato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e presidente del gruppo Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D) al Parlamento europeo dal 20 marzo 2018 al primo luglio scorso . In un'intervista rilasciata ieri, 14 luglio, al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Bullmann ha spiegato che, in caso di mancata nomina di von der Leyen a presidente della Commissione, vi sarebbero “ancora Timmermans, Barnier e Georgieva” a poter ricoprire tale incarico. Il riferimento è a Frans Timmermans, esponente del Partito del socialismo europeo (Pse), da cui è stato candidato alla presidenza della Commissione alle elezioni europee del 23-26 maggio scorso. Sia Michel Barnier sia Kristalina Georgieva, rispettivamente capo negoziatore dell'Ue per la Brexit e direttore generale della Banca mondiale, sono invece esponenti del Partito popolare europeo. Come ricorda la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i 16 eurodeputati della SpD hanno deciso di votare contro la nomina di von der Leyen a presidente della Commissione europea. (Geb)