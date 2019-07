Sgombero Primavalle: Giro (FI), la procura arresti i responsabili

- "Primavalle? Arrestateli tutti! Da troppi anni Roma è ostaggio di bande criminali che gestiscono in maniera losca le occupazioni di interi immobili pubblici o privati. Stupisce che la Procura di Roma non abbia mosso un dito. Ma sono certo che ora si muoverà". Così in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "Si è dato un eccezionale clamore all'inchiesta sulla cosiddetta Mafia Capitale - giudicata in modo controverso dagli stessi giudici di primo e di secondo grado (e ora attendiamo fiduciosi il giudice supremo della Cassazione) - ma poco si è fatto per contrastare questa vera mafia delle occupazioni che sfrutta situazioni di povertà e di disagio. Detto questo la Procura ora procederà finalmente con gli arresti e immagino indagherà se crede anche sul sistema, anch'esso opaco, delle assegnazioni degli alloggi comunali e di edilizia popolare e agevolata. Insomma farà il suo dovere anche per evitare una guerra urbana", ha concluso Giro. (Com)