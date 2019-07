Germania-Ue: Barley (SpD) e la “missione pericolosa” di impedire nomina von der Leyen

- I 16 eurodeputati del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) nel gruppo Alleanza progressista dei democratici e dei riformisti (S&D) voteranno contro la nomina di Ursula von der Leyen, ministro della Difesa della Germania, a presidente della Commissione europea, su cui il Parlamento europeo si esprimerà nella seduta di domani, 16 luglio. Secondo il quotidiano “Handelsblatt”, l'opposizione della SpD alla nomina di von der Leyen è una “missione pericolosa” per Katarina Barley, che guida la delegazione tedesca in S&D. Votando contro von der Leyen, Barley si oppone, infatti, alla nomina di un'altra donna, la prima, alla presidenza della Commissione europea. Inoltre, con von der Leyen, la Germania tornerebbe al vertice dell'Ue dopo 61 anni, ossia da quando primo presidente della Commissione europea fu Walter Hallstein, dal 1958 al 1967. Tali posizioni di Barley e della SpD vengono accolte “con stupore a Bruxelles”, si legge su “Handelsblatt”. Barley la SpD rischiano quindi di rimanere isolati al Parlamento europeo, con S&D che potrebbe votare a favore della nomina del ministro della Difesa tedesco a presidente della Commissione europea. Infine, votando contro von der Leyen, esponente dell'Union cristiano-democratica (Cdu), Barley rischia di far cadere il governo di Grande coalizione in carica in Germania dal 14 marzo 2018, formato da Cdu, Unione cristiano-sociale (Csu) e SpD. Entrambi gli sviluppi, conclude “Handelsblatt”, “non paiono vantaggiosi per la SpD”. (Geb)