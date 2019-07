Quirinale: Mattarella riceve delegazione Federazione italiana scautismo

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in occasione del 24mo World Scout Jamboree, una delegazione della Federazione italiana dello scautismo guidata dal presidente, Matteo Spanò. Lo riferisce il Colle in una nota. (Com)