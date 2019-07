Iraq: Mogherini, escalation è pericolosa per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’escalation di violenza nell’Iraq e nella regione mediorientale rappresenta un “pericolo per tutti, nessuno escluso”. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea della politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, entrando al Consiglio Affari esteri, commentando il suo recente viaggio che ha toccato Iraq e Kuwait. "Quello che vedo nella regione è la consapevolezza che un’escalation è pericolosa per tutti, nessuno escluso. C'è un rischio di un errore di calcolo", ha spiegato. "Esprimiamo tutto il nostro sostegno e siamo pronti a giocare ogni ruolo che (gli iracheni) possano considerare di aiuto nel pieno rispetto come sempre", ha sottolineato Mogherini.(Beb)