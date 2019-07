Flat tax: Bernini (FI), insieme ad Autonomia è in alto mare

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota osserva: "A leggere le interviste incrociate del viceministro leghista Durigon e della viceministra grillina Castelli si capisce che la Flat tax, come l'Autonomia regionale, è di là da venire. Mentre il primo spiegava che con la tassa piatta il Pil crescerà di mezzo punto, la seconda liquidava la questione dicendo che la Lega non ha ancora presentato proposte precise, che comunque la Flat tax è superata e che è meglio puntare sugli aiuti alle famiglie. Se poi il compromesso fosse quello di ridurla ai redditi incrementali - prosegue Bernini -, la montagna avrebbe davvero partorito un topolino. In questo caos, oggi Salvini incontra le forze sociali per discutere della manovra d'autunno: auguri". (Com)