Firenze: domani la presentazione del "Festival della cultura notti d'estate 2019" di Reggello (Fi)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settima edizione del "Festival della cultura notti d'estate 2019" di Reggello (Fi), è la rassegna, in programma da giovedì 18 luglio al 25 agosto, che sarà presentata in conferenza stampa domani alle 11, in sala Barile di palazzo del Pegaso di Firenze. A presentare il programma, insieme al presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, interverranno il sindaco del comune di Reggello Cristiano Benucci, l'assessore alla cultura Adele Bartolini, il direttore artistico del Festival Riccardo Massai. Saranno presenti anche alcuni artisti protagonisti della rassegna. Nei giorni del Festival ci saranno oltre 40 eventi, tra spettacoli teatrali, concerti, esibizioni circensi e di danza, presentazioni di libri e mostre d'arte. (Ren)