Albania: operatore distribuzione energia elettrica installerà 226 mila contatori elettrici

- Fino alla fine dell'anno, l'operatore di distribuzione di energia elettrica in Albania (Osshe) prevede di istallare 226 mila contatori elettrici: lo riferisce la stessa Osshe in un documento presentato all'Authority per l'Energia, citato dal portale di informazione economica “Monitor.al”. Secondo il documento, 36mila contatori saranno installati con da un credito che la società ha ottenuto dalla Banca mondiale, mentre il resto dai propri fondi. Una parte dei contatori riguarda i nuovi utenti, cresciuto del 2,6 per cento solo nel primo trimestre. Un'altra parte servirà a sostituire quelli già ammortizzati o che hanno avuto dei problemi, mentre il resto per eliminare i contatori vecchi di tecnologia arretrata. Circa il 30 per cento saranno istallati a Tirana. (segue) (Alt)