Albania: operatore distribuzione energia elettrica installerà 226 mila contatori elettrici (2)

- Il sistema energetico albanese continua a soffrire dell'alto tasso delle perdite tecniche. Quelle nel sistema di distribuzione sono scese dell'1,46 per cento nel primo trimestre del 2019, attestandosi a quota del 26,2 per cento, secondi i dati diffusi dallo stesso operatore del sistema. La riduzione delle perdite, ha spiegato la società "è risultato degli investimenti realizzati nella rete di distribuzione, ma anche di un migliore coordinamento e dei maggiori controlli contro i furti di energia". La società ha fatto inoltre sapere che l'ammontare del debito per il mancato pagamento dell'energia elettrica si è ridotto dell'1,1 per cento, scendendo a quota del 44,3 miliardi di lek (358,4 milioni di euro). Secondo l'Osshe, nel primo trimestre si sarebbe verificato anche un aumento degli incassi, del 4,6 per cento, mentre il numero degli utenti è cresciuto del 2,3 per cento. Di conseguenza sono aumentate anche le entrate, salite a 148 milioni di euro. (segue) (Alt)