Albania: operatore distribuzione energia elettrica installerà 226 mila contatori elettrici (3)

- Tuttavia, nella prima metà dell'anno, la società si è trovata in una difficile situazione finanziaria a seguita della grande siccità che ha colpito il paese. In Albania, le risorse idriche sono l'unica fonte di produzione di energia elettrica, e di seguito il settore è suscettibile alle condizioni metereologiche. L'Osshe ha chiesto all'Authority per l'energia l'approvazione della revisione del piano degli investimenti che dovrebbero essere realizzati con i suoi propri fondi, dopo essere stata costretta a spendere circa 200 milioni di euro per l'acquisto di energia all'estero. La società si è detta impossibilitata a finanziare tutti i progetti previsti, e di seguito dovrebbe tagliare il 29 per cento dei fondi di investimento, ossia almeno 23 milioni di euro. Il taglio, secondo quanto spiegato dalla stessa Osshe "riguarda progetti ancora non iniziati, e quelli che sono nella loro prima fase e la cui interruzione non avrebbe conseguenze per l’attività della società". (Alt)