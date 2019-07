Zambia: presidente Lungu licenzia ministro delle Finanze

- Il presidente dello Zambia, Edgar Lungu, ha rimosso dall’incarico il ministro delle Finanze, Margaret Mwanakatwe, nominando al suo posto il vice governatore della Banca centrale, Bwalya Ng'andu. È quanto reso noto in una dichiarazione dalla presidenza, che non ha fornito alcuna motivazione ufficiale. Recentemente l’economia dello Zambia è stata alle prese con livelli crescenti di debito estero, più che raddoppiato dal 2014, e dagli alti tassi di inflazione. Inoltre, il mese scorso l'agenzia Moody's ha tagliato ulteriormente il rating del debito dello Zambia declassandolo a “spazzatura” e paventando il rischio di default. Lo scorso mese di giugno Mwanakatwe aveva annunciato nuove misure di austerità nel tentativo di arrestare l'aumento del debito del paese. Le misure comprendevano l'annullamento di nuovi prestiti, le restrizioni sui viaggi dei ministri e un controllo del libro paga del governo per chiarire i sospetti “lavoratori fantasma”. Mwanakatwe aveva inoltre annunciato il divieto di emissione di lettere di credito e garanzie per le imprese statali, mentre i progetti di sviluppo completati per meno dell'80 per cento saranno interrotti. Ulteriori misure prevedevano che i distributori di carburanti dichiarassero le proprie importazioni alle frontiere per arginare il problema del contrabbando e l'introduzione di un sistema di monitoraggio delle transazioni di telecomunicazione per i fornitori di servizi mobili. È prevista inoltre una nuova legislazione per introdurre tasse sulle esportazioni di metalli preziosi. Il governo stima che il debito dello Zambia ammonti a circa 10 miliardi di dollari, tuttavia diversi analisti indipendenti sostengono che la cifra sia molto più grande. (Res)