India: monsone aumenta in intensità e causa alluvioni in alcuni stati

- Alcuni stati dell'India settentrionale potrebbero ricevere pioggia nei prossimi quattro-cinque giorni, ma il monsone potrebbe rallentare in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan, nelle parti interne del Maharashtra, in Andhra Pradesh e in Telangana nei prossimi tre-quattro giorni. Lo ha reso noto ieri il Dipartimento meteorologico indiano (Imd). Dopo aver registrato livelli di pioggia normali tra il 6 e l'11 luglio, il monsone sembra essere in fase di rallentamento, scatenando preoccupazioni nel settore agricolo. La carenza di pioggia totale nel paese fino a ieri è stata del 12,5 per cento rispetto alla media del lungo periodo, un miglioramento rispetto alla percentuale di giugno, del 33 per cento, la più alta degli ultimi quattro anni per quel mese. Questo monsone lento ha avuto un forte impatto sulla semina delle coltivazioni estive. Tuttavia nel nord-est dell'India, dove le inondazioni hanno causato gravi danni, diversi luoghi nel Bengala Occidentale e del Sikkim dovrebbero ricevere forti acquazzoni nei prossimi due-tre giorni, ha reso noto l'Imd. È prevista pioggia anche nell'Uttarakhand e in parti settentrionali dell'Uttar Pradesh, nell'Himachal Pradesh, nel Jammu e Kashmir e nel nord del Punjab e dell'Haryana e nel Chandigarh nei prossimi quattro-cinque giorni, secondo l'Imd. (segue) (Inn)