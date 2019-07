India: monsone aumenta in intensità e causa alluvioni in alcuni stati (2)

- "Nel complesso, la carenza di pioggia continuerà per almeno una settimana (...) Tuttavia prevediamo piogge pesanti/molto pesanti nel Bengala Occidentale, nel Sikkim, in parti del Bihar e nei distretti settentrionali dell'Uttar Pradesh. Molte di queste aree hanno già subito alluvioni; potrebbero essercene altre", ha commentato il vicepresidente dell'azienda di previsioni privata Skymet Mahesh Palawat. Il direttore generale dell'Imd Mrutyunjay Mohapatra ha confermato che le piogge si sposteranno gradualmente sull'India peninsulare e centrale. Oltre al ritardo del monsone e a una grave carenza di pioggia nel mese di giugno, una distribuzione sproporzionata delle precipitazioni è emersa come il terzo motivo di preoccupazione per il settore agricolo. "Ci sono state gravi carenze nella pioggia negli stati orientali, ma quando è piovuto la settimana scorsa le precipitazioni sono state così forti che in molte aree le colture di riso sono state distrutte. "Quest'anno la distribuzione delle precipitazioni non è buona", ha commentato Palawat. (segue) (Inn)