India: monsone aumenta in intensità e causa alluvioni in alcuni stati (3)

- Questo monsone lento e un rallentamento nei consumi nelle campagne rappresentano una minaccia alla crescita economica del paese. Le piogge irregolari hanno causato gravi danni all'agricoltura finora. Il raccolto nella stagione monsonica (raccolto Kharif) è diminuito circa del 39 per cento, la maggiore flessione degli ultimi cinque danni, secondo i dati del ministero dell'Agricoltura. Le piantagioni di riso, legumi, arachidi, cereali, sorgo e mais rappresentano la metà della produzione alimentare annua indiana, e il tempo per completare la semina di molte di queste colture sta scadendo. I ritardi nel completamento della semina hanno profonde conseguenze sui campi. Il monsone è vitale per l'India, terza economia dell'Asia, dato che circa il 60 per cento delle aree a coltivazione del paese non sono raggiunte da sistemi di irrigazione. Nonostante la percentuale dell'agricoltura nel prodotto interno lordo del paese sia del 17 per cento, i redditi agricoli sono fondamentali per la crescita: almeno metà della popolazione indiana trae sostentamento da un'occupazione legata alla vita rurale. Se i redditi agricoli vengono danneggiati, potrebbe verificarsi un ulteriore rallentamento nei consumi. Salvo la iuta e l'arachide, la semina della maggior parte delle colture estive è più indietro rispetto ai livelli dell'anno scorso. (segue) (Inn)