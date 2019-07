India: monsone aumenta in intensità e causa alluvioni in alcuni stati (4)

- In Bihar, le alluvioni sono peggiorate notevolmente da ieri quando l'acqua dei fiumi ha sfondato gli argini in diversi luoghi causando la morte di cinque persone. In otto distretti 1,3 milioni di persone hanno subito gravi conseguenze. Almeno quattro persone sono affogate nelle acque del fiume Pamar in Araria. Il magistrato dell'Araria Baidyanath Yadav ha assicurato che le operazioni di salvataggio vengono condotte con il massimo impegno e che molte persone sono state salvate. Nel Muzaffarpur, il fiume Bagmati ha inondato diverse zone. Anche le acque del fiume Budhi Gandak hanno rotto gli argini, mentre nove isolati a Madhubani sono stati inondati dalle acque del Kamla Balan. Almeno 40 mila persone sono rimaste bloccate. Il capo del governo del Bihar Nitish Kumar ha effettuato un controllo aereo delle aree e ha richiesto che le operazioni di salvataggio e soccorso vengano condotte "sul piede di guerra". Il segretario principale del dipartimento di Gestione dei disastri Pratyay Amrit ha riferito che più di cento campi di soccorso e cucine comuni sono stati creati nelle zone colpite. Il direttore statale del Congresso Madan Mohan Jha ha attribuito al governo la responsabilità della situazione. (Inn)