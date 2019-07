Cina: si terrà a Pechino nel 2020 incontro annuale Banca asiatica di investimento per le infrastrutture

- La Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (Aiib) ha annunciato che il suo quinto incontro annuale si terrà a Pechino nel luglio 2020. Lo riferisce la stampa cinese. "Apprezziamo il ruolo della Cina nell'iniziare l'istituzione dell'Aiib e il forte sostegno che ha fornito sin dal suo inizio", ha dichiarato il vicepresidente e segretario aziendale di Aiib, Danny Alexander. La Cina è tra i membri fondatori dell'Aiib e ospita la sede centrale della banca. "Entro il 2020, la banca entrerà nel suo quinto anno di attività, con 100 membri approvati e 8,5 miliardi di dollari in investimenti per 45 progetti in 18 paesi", ha affermato Alexander. L'incontro annuale Aiib 2020 segna il passaggio dalla fase di avvio alla futura crescita ed espansione dell' Aiib. "Siamo onorati di ospitare il quinto meeting annuale di Aiib a Pechino e non vedo l'ora di lavorare con tutti i membri nel potenziare gli sforzi per costruire una banca multilaterale di sviluppo multilaterale professionale, efficiente e pulita", ha detto Liu Kun, ministro delle finanze della Cina. L'istituto finanziario multilaterale avviato dalla Cina è entrato in funzione a gennaio 2016 con 57 membri fondatori, con un'agenda incentrata sul sostegno allo sviluppo sostenibile attraverso infrastrutture e altri settori produttivi in Asia e oltre. (segue) (Cip)