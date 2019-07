Immigrazione: Mogherini auspica passi in avanti su proposta Moavero per gestione flussi

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, entrando al Consiglio Affari esteri, ha detto di sperare che la piattaforma che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano, Enzo Moavero Milanesi, presenterà oggi per la gestione dell'immigrazione, possa rappresentare il terreno per fare dei passi in avanti. "Inch'Allah. Lo spero", ha risposto a chi le ha chiesto se vede, in questa piattaforma, spazi per un qualche tipo di passo in avanti. "Stiamo lavorando da anni sulla parte esterna dell'immigrazione e vedo buoni progressi, ma quando si tratta degli aspetti interni, soprattutto per quanto riguarda il post-sbarchi, non spetta ai ministri degli Esteri parlarne, ma ai ministri dell'Interno nel Consiglio Affari interni che si terrà nei prossimi giorni", ha sottolineato.(Beb)