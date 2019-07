Imprese: Cina, produttore automobilistico di batterie al litio Catl prevede crescita fino al 150 per cento

- Il più grande produttore automobilistico di batterie agli ioni di litio della Cina, la Contemporary Amperex Technology (Catl), prevede una crescita del profitto annuale compresa tra il 120 e il 150 per cento nella prima metà del 2019 in un mercato di veicoli a energia rinnovabile (Nev). L'utile netto nel periodo gennaio-giugno è salito a circa 2 miliardi di yuan (290 milioni di dollari) e 2,28 miliardi di yuan (363 milioni di dollari), ha dichiarato oggi la stessa compagnia. Catl ha affermato che la forte crescita degli utili è arrivata dopo che ha attratto più clienti, rafforzato il controllo dei costi e il boom del mercato Nev ha provocato una maggiore richiesta di batterie agli ioni di litio. Nonostante le lievi vendite di veicoli a benzina, il mercato Nev cinese ha registrato un boom. Le vendite Nev sono aumentate dell'80 per cento su base annua a giugno, mentre le vendite nella prima metà dell'anno sono aumentate del 49,6 per cento, secondo l'Associazione cinese dei produttori di automobili. Al contrario, le vendite di auto sono rimaste lente nella prima metà di quest'anno, dopo una debole performance nel 2018, in calo del 12,4 per cento su base annua. Con una quota di mercato del 41 per cento, la capacità totale della società di batterie agli ioni di litio Nev ha raggiunto 23,4 gigawatt/ora nel 2018. (Cip)