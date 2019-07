Credito: Patuelli al "Corriere della Sera", Dante come fonte di ispirazione anche per semplificare linguaggio bancario (4)

- Il ministro in un intervento sul 'Corriere' del 7 luglio scorso aveva già espresso il suo appoggio al progetto della giornata per Dante. Patuelli, durante il festival dantesco, ha conversato in passato con, tra gli altri, Ferruccio de Bortoli e Antonio Tajani. Riguardo al 2021, Patuelli avverte che "il centenario, sul modello di quello dei seicento anni, durerà un anno: sarà celebrato dalla seconda domenica di settembre del 2020 alla stessa data del 2021". E aggiunge: "L'esempio del sesto centenario è altissimo. In carica c'era allora il quinto governo Giolitti con ministro della Cultura Benedetto Croce; per l'occasione Croce prese alcune iniziative importanti come una legge speciale che produceva sostegno per restauri e attività a Ravenna e Firenze; e venne di persona a Ravenna per l'orazione solenne, che pubblicò poi da Laterza e gli stimolò ulteriori studi su Dante". (segue) (Res)