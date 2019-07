Camera: mercoledì audizione Di Maio su crisi industriali

- Mercoledì 17 luglio, alle ore 14:30, la commissione Attività produttive svolge l'audizione del ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito alle crisi industriali in atto e alle possibili ricadute sulla politica industriale del governo. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)